San Martino in Colle, bloccata auto sospetta con il "perfetto" kit dello scassinatore

Fermata un’auto “sospetta” nei pressi di San Marino in Colle. E’ stato un cittadino a segnalare al 113 un veicolo con due persone a bordo che si aggirava in zona residenziale. Gli uomini della Volante, dopo aver individuato l’auto, hanno deciso di vederci chiaro: i due occupanti, identificati per due italiani di 35 e 39 anni con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, alla vista dei poliziotti si sono mostrati agitati e insofferenti.

Quando i poliziotti hanno ispezionato l’auto ecco che – nascosti nell’alloggio del freno a mano, sotto un sedile posteriore e sotto la ruota di scorta – sono saltati fuori alcuni arnesi. Si tratta di un paio di forbici da elettricista con le punte piegate per fare leva, una chiave svita bulloni, una chiave combinata, dei guanti ed un cacciavite a taglio. Oggetti, questi, utilizzati come arnesi da scasso e subito sequestrati. I due sono stati invece denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.