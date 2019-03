Ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Lo hanno soccorso i vigili del fuoco del comando di Perugia, intervenuti in via Umbria, a San Martino in Colle, venerdì 8 marzo intorno alle 22.30.

Sul posto anche personale del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure al conducente della vettura. Acertamenti sulle cause dell'incidente.