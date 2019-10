Cercatore di funghi si perde nei boschi zona San Marino di Perugia: task-force in azione per trovarlo

Preoccupazione per un cercatore di funghi, perugino di 79 anni, che non ha fatto ritorno al momento a casa. La famiglia, una volta calato il sole, ha cercato di contattare sul cellulare il 79enne ma senza successo visto che molto probabilmente si trova in un punto dove non c'è segnale. E' stato dunque lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Alle 19.40 è entrata in azione una squadra dei Vigili del Fuoco che sta effettuando le ricerche in zona San Marino. Si sta pensando di impiegare le unità cinofile se nelle prossime ore non si riuscirà a rintracciare il cercatore di funghi. L'uomo era in compagnia di un amico ma ad un certo punto si sono persi di vista.

AGGIORNAMENTO - In azione anche droni con telecamere ad infrarossi e le unità cinofile.