Rissa a San Mariano, cazzotti e lancio di sedie: la Polizia ne denuncia 3

Prima si ubriacano insieme e poi finiscono per darsele di santa ragione in mezzo a gente spaventata in fuga. La rissa è avvenuto nel fine settimana scorso in un bar di San Mariano. Protagonisti un gruppo di romeni che erano completamente ubriachi. L'allarme alla Questura è scattato dopo le prime schermaglie iniziate proprio nell'attività commerciale. E poi proseguite in mezzo alla gente in strada con tanto di cazzotti e lancio di sedie. Gli agenti sono riusciti a bloccare il gruppo: alla fine sono stati individuati tre stranieri che sono stati denunciati a piede libero per rissa.