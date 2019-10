Notte da incubo per un cercatore di funghi che si era perso ieri pomeriggio: ecco come si è salvato

Una notte intera passata all'aperto, al freddo e senza cibo, in una zona impervia priva di copertura del segnale per comunicare col cellulare. Ma per fortuna, una volta tornata la luce solare, ha potuto dare la giusta indicazione alla squadra che lo stava cercando con unità cinofile ed elicottero dalle 20 di ieri. Si è conclusa positivamente la disaventura capitata ad un cercatore di funghi perugino di 78 anni che, ieri con un amico, si era incamminato in un'area boschiva tra San Marco e San Marino.

Si erano persi di vista durante la ricerca dei funghi e soltanto uno dei due era riuscito a tornare a casa dando all'allarme. Il disperso questa mattina ha avuto la fortuna di incontrare un altro cercatore di funghi che gli ha dato una mano per inviare le coordinate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Immediatamente l'elicottero dei soccoritori lo ha individuato e recuperato. Il 78enne è stato affidato direttamente al personale medico del 118. Il bollettino medico parla di buone condizioni generali anche se leggermente disidratato.