San Marco, grave incidente in giardino a Ferragosto: donna ferita ad una gamba

Una grave ferita ad una gamba, per fortuna non ha interessato arterie vitali, è stata oggetto di un intervento molto complicato da parte del personale medico del 118. Una donna, sessantenne, nel cadere accidentalmente in giardino ha preso in pieno un rastello le cui punte si sono conficcate nell'arto inferiore. Il 118 ha dovuto prima lenire le lancinanti sofferenze della donna e poi, visto che non era trasportabile in quelle condizioni, è stato necessario estrarre le punte del rastrello dalla gamba. Una volta effettuata questa complicata operazione, la donna è stata portata in codice giallo al nosocomio di Perugia.