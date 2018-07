Colpo in una villetta a San Marco, rubata anche una pistola: ladro inchiodato dalle impronte e spedito in carcere

Raid in una villetta a San Marco, ma l’autore del colpo è stato smascherato e arrestato grazie all’indagine portata avanti dagli agenti della sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile di Perugia e incastrato dalle impronte digitali lasciate dentro l’abitazione.

Il ladro, un 26enne romeno, impiegato nel settore dell’edilizia, è stato così raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dagli agenti nei giorni scorsi per il furto pluriaggravato in abitazione consumato a febbraio scorso nella villetta.

Il 26enne, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, si era intrufolato in casa rubando una pistola antica (regolarmente detenuta dalla vittima del furto), una collezione di monete e l’argenteria presente nella casa. Da lì l’avvio delle indagini per riuscire a risalire all’identità del ladro che, dopo mesi di indagini, hanno portato al giovane romeno già gravato da precedenti per reati simili.

Nel corso del sopralluogo effettuato dagli uomini della Mobile e della Polizia Scientifica, sono emerse alcune impronte digitali che sono risultate corrispondenti con quelle dell’indagato. Le indagini, coordinate dalla procura, sono così riuscite a risalire all’uomo che è stato rintracciato a Fontivegge e spedito in carcere su esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare.