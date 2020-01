San Giustino, ladri all'assalto della tabaccheria: colpo da 20mila euro

Assalto alla tabaccheria di San Giustino. Banda di ladri in azione in viale Europa. Dopo aver forzato la porta, i predoni sono entrati nella tabaccheria per fare razzia di sigarette e gratta e vinci. La banda ha anche saccheggiato una slot machine. Il bottino - ancora in fase di quantificazione - dovrebbe superare i 20mila euro. Sul fatto indagano gli agenti del Commissariato di Città di Castello.