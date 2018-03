Cade mentre pota una pianta e centra un muro: è in gravissime condizioni

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Città di Castello l’uomo che nella mattinata di ieri è precipitato da una pianta, centrando un muro, a San Giustino. L’incidente è avvenuto mentre potava l’albero. L’uomo è caduto, impattando con il muro, dove è rimasto in bilico. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Trasportato in ospedale con la massima urgenza, ora è ricoverato in gravi condizioni.