Dagli arresti ai domiciliari al ritorno in carcere a Capanne: il passo falso del rapinatore

Addio arresti domiciliari, si ritorno in carcere a Capanne. E' questo il destino di un pregiudicato di 21 anni, di nazionalità marocchina, che ha commesso l'ennesimo passo falso dopo che nel 2017 era stato arrestato e condannato ad oltre 3 anni di galera per rapina. Dalla fine di dicembre era stato mandato agli arresti domiciliari a San Giustino. I carabinieri nei giorni scorsi, durante i controlli, hanno scoperto che il giovane si era allontanato dalla propria abitazione senza nessuna autorizzazione. Immediate sono scattate le ricerche: lo straniero è stato ritrovato poco dopo all'altezza della zona della Stazione di San Giustino. Dopo l'arresto è stato portato a Perugia per soggiornare al carcere di Capanne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.