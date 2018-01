Il monito del Cardinale Bassetti ai giornalisti: "Mettetevi al servizio di chi non ha voce"

Il cardinale Gualtiero Bassetti parla ai giornalisti nella ricorrenza della festa del patrono San Francesco di Sales. Parole di grande equilibrio e saggezza quelle di Bassetti, ma anche il punto di vista di un pastore che ricorda come sia importante non “diabàllein” (ossia “dividere”) che è opera diabolica (da cui diabolus, il tentatore), ma “simbàllein”, ovvero “unire” in una dimensione “simbolica” dell’uomo votato al bene comune.

“Che non significa rinunciare al proprio punto di vista – precisa – ma proporre la notizia con onestà. Evitando posizioni di tiepido buonismo, ma mettendosi al servizio di quanti non hanno voce. Perché il giornalismo, oltre che professione, è vocazione, missione, tensione morale”.

“Oggi, in Italia – aggiunge – si registra un clima di rancore sociale, frutto della crisi economica, della precarietà del lavoro, di varie emergenze”. Proprio per questo occorre tenere dritta la barra del codice etico e deontologico cui deve rifarsi il giornalismo militante. Concetto al quale si collega il presidente dell’Ordine, Roberto Conticelli, il quale scherza sul fatto che la figura del cardinale sia divenuta, per la categoria, un vero “punto cardinale”.

Il tema dello scorso anno furono le fake-news, mentre quest’anno il perno della formazione saranno le “mezze verità”. Le quali “spesso risultano ancora più negative, perché tradiscono la mancanza di coraggio e la malafede”, argomenta il decano Gianfranco Ricci. Perciò pare buono e giusto concludere con la recita della preghiera che il Santo Padre ha diffuso in occasione della 52.ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Un cui passaggio recita: “Signore, facci riconoscere il male che s’insinua in una comunicazione che non crea comunione”.