L'INVIATO CITTADINO San Francesco al Prato, divelto il secondo segnale di divieto della discordia: incidente o protesta?

San Francesco al Prato. Ce l’hanno fatta! Tolto di mezzo anche il secondo segnale che faceva divieto di lasciare liberi i cani ed (eventualmente) consentire loro sporcare il pratino con escrementi. Quei due segnali furono molto criticati all’atto della loro apposizione. Critiche non in fondate, se è vero che, in qualche modo, “inquinavano” la vista dell’oratorio di San Bernardino, impattando gli scatti di telefonini e digitali.

.,

Magari li si poteva spostare un po’ di lato. Ma qualcuno ha deciso di andare per le spicce strappandone uno (quello verso San Francesco) poco tempo dopo l’apposizione. L’altro (stranamente) resisteva. Finché ci si sono messi di buzzo buono e hanno fatto fuori anche il secondo. Non è stato semplice, dato che quel palo era robustamente incementato in profondità. Né si può credere che si tratti di un urto accidentale con una vettura, dato che fra sede stradale e prato c’è un consistente dislivello e due alti scalini. Dunque: opera intenzionale e… a forza di braccia. Non sarebbe difficile individuare i bricconi, dato che lì accanto è piazzata una telecamera a tutta vista. Sempre che funzioni, s’intende!