Sbanda con l'auto e finisce fuori strada, conducente ferito estratto dai vigili del fuoco

Brutto incidente quello accaduto intorno alle 18 di oggi pomeriggio, lungo la 71 tra San Fatucchio e Castiglione del Lago. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi: il conducente, dopo aver perso il controllo della propria vettura ha sbandato ed è finito fuori strada.

Le cause sono in fase di accertamento; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Castiglione del Lago che hanno estratto dalle lamiere il conducente per poi affidarlo alle cure del personale medico sanitario del 118. Secondo una prima ricostruzione le sue condizioni non sarebbero gravi.