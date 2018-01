San Costanzo, è il giorno del patrono. Torcolo e fiera: degustazione in centro e 70 stand per lo shopping

Non c'è Festa senza torcolo. In occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono, ha preso il via questa mattina, come ormai da tradizione, l'immancabile appuntamento con la Fiera Grande di San Costanzo in Borgo XX Giugno; tanti i perugini presenti per l'inagurazione, che anche questa volta ha visto la presenza del mitico torcolo, il dolce tipico del patrono.

La fiera, inaugurata ufficialmente alla presenza di amministratori e rappresentanti dei commercianti, è composta da settanta banchi tra abbigliamento per donna uomo e bambino, accessori, articoli per la casa, artigianato artistico ma anche prodotti gastronomici tipici. Durante l'inagurazione è stato offerto a tutti i presenti una degustazione del torcolo, ripetuta anche a mezzagiorno in Corso Vannucci

Grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio, l’Associazione Italiana Sommelier e l’Università dei Sapori di Perugia,i cittadini hanno potuto assaggiare gli oltre 220 torcoli dei Fornai di San Costanzo (Co.Fo.Pa, Dolce Perugia, Faffa dal 1851 il Fornaio, Forno Gabrielli Marilena e Forno di Fontignano di Rossi Marco e Antonio Russo, GMF Emisfero, Industria Dolciaria Fiorucci, Industria Dolciaria Piselli Junior, L’arte del Pane di Duranti Santino, Lupi Alessandro, Nuova Pasticceria Ambrosiana, Panetteria Alunni Gianfranco e figli, Panetteria Pasticceria Antica Perugia, Panetteria Pasticceria Cerquiglini, Panetteria Pasticceria Gionangeli Adelio, Panetteria Pasticceria Lucaroni, Pasticceria Etrusca, Forno Deliziosi Pasticci e Pasticceria Menchetti) in abbinamento a circa 80 bottiglie di vin santo.

