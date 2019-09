FOTO NOTIZIA Il cane finisce in un vecchio pozzo: salvato dopo ore dai vigili del fuoco

Ci sono volute diverse ore ma alla fine un cane da caccia è stato salvato e restituito al padrone dopo che era accidentalmente caduto in un pozzo, nascosto dall'erba alta, in un campo. L'animale non è rimasto ferito nonostante il volo di molti metri. Fondamentale è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco che sono entrati in azione intorno alle 9,20 a San Biagio della Valle.