Flash - Vacanze Salento, 18enne umbro cercato in mare da sommozzatori ed elicotteri: l'allarme dei genitori

A Porto Cesario, nota località di villeggiatura del Salento, dal pomeriggio di oggi è in azione una task-force di salvataggio per rintracciare un 18enne umbro - di Spoleto - che si trova in vacanza con la famiglia in provincia di Lecce.



La scomparsa è stata segnalata direttamente dai genitori che da ore non hanno notizie del figlio. Alle autorità hanno ribadito di essere certi che il 18enne avesse deciso di entrare in acqua e farsi una nuotata. Il ragazzo non era solo, in acqua. Un amico, coetaneo, è riuscito a tornare a riva con difficoltà: il 118 lo ha portato in ospedale per accertamenti.

Le condizioni del mare oggi sono considerate critiche a causa del forte libeccio e la balnazione era sconsigliata. A causa del mare grosso c'è stato anche un barcone con dei migranti alla deriva ed è stato necessario attivare anche in questo caso una complessa opera di salvataggio.



Sono state schierate imbarcazioni ed elicotteri per individuare il giovane. In acqua si trova anche una squadra di sommozzatori che stanno controllando il fondale dell'area di Porto Cesario.

