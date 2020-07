Il Comune di premia i volontari e tecnici che hanno operato in prima linea contro il Coronavirus

.

Il Comune di Perugia ha ringraziato tutti i volontari e i tecnici comunali che hanno operato nel difficile periodo della pandemia da coravirsu. l Sindaco Andrea Romizi, dell’Assessore alla sicurezza e Protezione Civile, Luca Merli, del Consigliere Comunale con delega alla Protezione civile Riccardo Mencaglia, hanno ringraziato, in una solenne cerimonia, tutti i volontari che, durante i mesi dell’emergenza Covid19, hanno collaborato con l’amministrazione stessa e la Protezione Civile comunale, oltre ai tecnici e agli uffici dell’ente, che con professionalità e impegno hanno fronteggiato la difficile quanto imprevista situazione.

“Un sincero ringraziamento a tutti voi. Siete stati un riferimento importante per i perugini ma anche per tutti noi durante le fasi dell’emergenza- ha dichiarato il Sindaco Romizi. “Avere una consapevolezza piena di una presenza cosi motivata, cosi professionale, cosi dedita nella nostra comunità è stato di grande conforto. Momenti complessi li abbiamo affrontarsi e voi eravate in prima linea, ma da questa esperienza verrà sempre più forte quel senso di impegno morale e civile che auspico anche ai nostri concittadini.”

Un discorso sentito e un racconto della gestione dell’emergenza Covid 19 quello dell’Assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile, Luca Merli che ha fatto rivivere negli occhi delle donne e degli uomini presenti in sala gli attimi piu vivi e concitati dell’emergenza, l’altruismo e l’entusiasmo dimostrato giorno per giorno, le tante divise che hanno prestato soccorso, i tanti silenzi delle piazze.

“Ora siamo tutti piu sereni - ha aggiunto- e qui emerge il prezioso lavoro che svolgete per la cittadinanza. Io continuerà ad impegnarmi per questo meraviglioso mondo che è la Protezione Civile cercando di attuare importanti e ambiziosi progetti per voi e per la nostra comunità.” L’Assessore Merli ha ringraziato poi sia la Polizia Locale che la Protezione Civile Regionale e tutte le autorità che insieme hanno gestito in maniera esemplare le fasi dell’emergenza epidemiologica. Stare dentro un’associazione di volontariato è qualcosa che riempie il quotidiano e ti completa la vita. La grandezza delle Associazioni di volontariato è quella del mettersi a disposizione degli altri anche e soprattutto nei momenti più critici - ha affermato, ringraziando tutti i presenti in sala, il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Riccardo Mencaglia.

I PREMIATI CON IL BAIOCCO D'ARGENTO - Il Gruppo comunale Perusia, il C.I.S.O.M.-Raggruppamento, il gruppo Carabinieri in congedo-Perugia, l’Associazione Nazionale Carabinieri-Umbria, A.E.O.P.- S. Maria Tiberina, il Raggruppamento Speciale di Protezione Civile. Premiati con una pergamena e una lettera a firma dell’Assessore Merli la Croce Rossa Italiana, Carabinieri in congedo di Spoleto, C.O.V.E.R – Tuoro sul Trasimeno, Marsciano 2004, Confraternita della Misericordia – Olmo, S.W.R.T. – Città di Castello, Ass. Gruppo Comun. di Prot. Civile – Umbertide, Gruppo di P.C. di Corciano, La Rosa dell’Umbria – Collazzone, Piegaro – Vol. Prot. Civ. San Giorgio Valnestore, Bruna Almeida Paroni e Warda Fadad volontarie del Servizio Civile Nazionale al Comune di Perugia, progetto International Perugia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE - L’amministrazione tutta ha voluto tributare un pubblico encomio al Dott. Roberto Chiesa, responsabile della Protezione civile al Comune di Perugia, per aver con onestà, correttezza, affidabilità, coraggio e generosità supportato la comunità guidandola , insieme a tutti gli altri preziosi organismi deputati alla gestione dell’emergenza, nella corretta applicazione di tutti i dispositivi normativi ma soprattutto, conducendola verso la ripresa della normalità, e ha voluto ringraziare con una pergamena l’impegno profuso al servizio della comunità dell’Ingegnere Leonardo Naldini, del Dott. Vincenzo Piro e della Dott.ssa Simona Cortona.