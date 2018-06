Rubava in serie preservativi, patteggia 50enne: "Soffrivo di iper-sessualità colpa di quei farmaci"

Un 50enne perugino ha patteggiato una pensa a sei mesi (con sospensione della pena) dove essere stato protagonista in ben 4 espisodi di furti di preservativi presenti in altrettanti distributori automatici. L'uomo, difeso dall'avvocato Valentina Alunni, si è sempre difeso ribadendo che nel periodo dei furti non era completamente lucido a causa di medicinali - fondamentali per arginare la sua malattia degenerativa -. Tra gli effetti collaterali - come dimostrato dalla difesa con alcune perizie mediche - una forte iper-sessualità, una dipendenza dal sesso indotta dai farmaci. La notizia è stata data dal quotidiano La Nazione Umbria.

Da qui la necessità di avere - con qualsiasi mezzo - a disposizione una importante quantità di preservativi. L'uomo - che ha anche un impiego ben remunerato - ha sempre ribadito di non aver agito per rivendere la merce ma, si può dire, per uso personale. Una volta cambiata cura gli effetti collaterali - la sua iper-sessualità - è scemata e le nottate a caccia di distributori di preservativi si sono diradate fino a scomparire-.