Rubano perfino il barattolo con le offerte a favore di un associazione per i malati di cancro

Senza vergogna. Sono stati capaci di rubare perfino il barattolo con le offerte a favore di una benemerita Associazione. Si tratta dell’Aronc, che si occupa di terapia oncologica (letteralmente l’acronimo sta per “Amici della Radioterapia Oncologica”) e promuove valide iniziative, al fine di raccogliere fondi da destinare al supporto dei malati, colpiti dal male del secolo. Una tra le tante intraprese delle quali abbiamo dato conto è la realizzazione, presso l’ospedale di Perugia, della nuova sala d'attesa per Radioterapia Oncologica. L’anno prossimo si penserebbe, addirittura, all’acceleratore lineare da tre milioni.

Insomma: gente seria che spende il proprio tempo a fare del bene a deboli e malati. Purtroppo i malandrini sono senza cuore. Si sono perciò impadroniti del contenitore delle donazioni che tengono “a portata di offerta” i titolari del Bar Duomo (davanti all’ingresso della cattedrale). Pare che la somma contenuta dovesse aggirarsi intorno ai 150 euro.

Ce ne fornisce notizia Gianluca Papalini, amico e cliente dei titolari. Si pensa di analizzare le registrazioni delle telecamere interne, ma con poche speranze di identificare il malvivente. Non si tratterà, probabilmente, di un delinquente abituale, ma di qualche sciamannato ubriacone in cerca di spiccioli per qualche birra o un pizzico di fumo. Decisamente, una brutta pagina per la nostra città.