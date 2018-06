Si addormenta sul treno, ma il ladro ne approfitta e gli sfila il cellulare: beccato

Lui si addormenta sul treno, il ladro gli sfila il cellulare. E' quanto accaduto a bordo del convoglio Perugia - Roma; un 40enne marocchino, approfittando del fatto che il giovane turista dormiva, gli ha sottratto il telefono cellulare per poi allontanarsi. Il ragazzo però, una volta accortosi del furto, è sceso alla stazione ferroviaria di Foligno durante una sosta ed ha segnalato tutto agli agenti della Polfer, per poi proseguire il suo viaggio in treno.

Gli agenti della polizia ferroviaria si sono messi subito al lavoro per cercare di individuare il reponsabile e così l'immediata indagine svolta dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno – nell’ambito di un più vasto dispositivo coordinato dal Compartimento Polfer Umbria-Marche-Abruzzo - ha pertanto permesso di risalire al ladro. Gli agenti lo hanno denunciato per furto aggravato mentre il cellulare è stato riconsegnato al legittimo proprietario.