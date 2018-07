E' a caccia di un paio di scarpe nuove, ma da rubare: suona l'allarme e la ladra viene bloccata

E' stata arrestata per furto, una 50enne italiana già nota alle forze dell'ordine e con precedenti specifici alle spalle. La donna, fingendosi una cliente qualunque, nella giornata di ieri è entrata in un noto negozio a Perugia specializzato in calzature. Addocchiato un paio di scarpe, ha deciso di impossessarsene senza pagare, nascondendo "il bottino" sotto il vestito e cercando così di eludere i controlli. Peccato, però, che non avesse fatto i conti con il sistema anti - taccheggio.

Una volta superate le casse, l'allarme è suonato richiamando l'attenzione degli addetti del negozio che sono accorsi per verificare cosa stesse accadendo. La donna è stata così bloccata fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Per lei è scattato l'arresto il flagranza e questa mattina è comparsa dinanzi al giudice per il processo con rito direttissimo.