Ruba un orologio da duemila euro in gioielleria, denunciato e Daspo da Perugia

Una cittadino italiano classe 1985, nato a Foiano della Chiana è stato raggiunto dal divieto di ritorno nel Comune di Perugia, dopo essere stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto con destrezza di un orologio, per un valore di circa 2.100 euro, perpetrato ai danni di una gioielleria di Perugia.

A carico dello stesso risultano precedenti di polizia per i reati di furto aggravato, molestia, danneggiamento, appropriazione indebita, nonché già destinatario del provvedimento del divieto di ritorno per il Comune di Arezzo.