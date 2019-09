Le foto con gli smartphone incastrano il ladro: 32enne individuato e denunciato

Lo avevano notato in molti e in molti si erano insospettiti. Anche prima che i titolari di un negozio di articoli da regalo palessassero il furto subito. Era stato notato aggirarsi lungo via Becchetti, a Santa Maria degli Angeli, qualcuno aveva scattato delle foto con lo smartphone. E alla fine quelle immagini, insieme alle descrizioni dei testimoni, si sono rivelate utili per individuare il presunto ladro.

Si tratta di un 32enne di Bastia, già conosciuto dai carabinieri per episodi analoghi che i militari della stazione di Santa Maria degli Angeli, sulla scorta delle informazioni raccolte, hanno rapidamente individuato e portato in caserma. Lo hanno trovato con gli occhiali rubati addosso, poi restituiti al commerciante derubato. Per lui una denuncia a piede libero.