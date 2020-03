Ruba il cellulare ad un camionista che fa le consegne, rintracciato tramite i filmati di sicurezza

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello, hanno denunciato un 28enne per furto aggravato di un cellulare.

Il 27 gennaio del 2020 un autotrasportatore di Perugia durante il suo giro per rifornire alcuni esercizi commerciali, aveva parcheggiato il proprio veicolo in corso Vittorio Emanuele, lasciando all’interno del mezzo un telefono cellulare. Il ladro, approfittando della sosta, aveva rubato il telefonino lasciato sul sedile.

Le indagini svolte dai militari, anche tramite la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, si erano indirizzata nei confronti di una persona.

I successivi approfondimenti hanno permesso di dare un nome al volto ripreso dalle telecamere e attraverso l’acquisizione di testimonianze anche il rintraccio dell'uomo sospettato. Si tratta di un pluripregiudicato 28enne di nazionalità algerina, non in regola con l’immigrazione, già noto alle forze dell’ordine per alcuni pregiudizi penali, a carico del quale è scattata la denuncia per il reato di furto aggravato.