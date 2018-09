Scoppia incendio nella notte, fiamme divorano le rotoballe: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio che, dalle 23 di ieri sera - martedì 11 settembre - ha interessato una vasta area tra Villa di Magione e Collesanto. A bruciare sono state le rotoballe, e sono centinaia quelle divorate dalle fiamme.

Sul posto, dopo l'allarme scattato alla centrale del 115, i vigili del fuoco si sono precipitati con una squadra proveniente da Madonna Alta e hanno lavorato tutta la notte per cercare di spegnere il vasto incendio. Le operazioni, come detto, sono ancora in corso. Al monento non si conoscono le cause che hanno scatenato le fiamme.