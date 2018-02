Un omaggio all'amore e al cinema: Perugia dedica una rotatoria a uno dei più grandi divi e sex symbol del mondo

Perugia dedica una rotatoria al grande divo del cinema passato, Rodolfo Valentino. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina a Balanzano, tra via Anna Magnani e Nino Manfredi.“La scelta di inaugurare la rotatoria dedicata a uno dei più grandi divi della settima arte, attore e ballerino italiano naturalizzato statunitense, non è casuale”. E’ quanto sottolineato dal vicepresidente della Commissione toponomastica cittadina, Carmine Camicia, durante la cerimonia di inaugurazione.

“Rodolfo Valentino – ha spiegato Camicia – è da sempre ricordato come il sex symbol del cinema muto, tanto che gli fu dato l’appellativo di latin lover. E quale occasione ricordarlo nel giorno in cui si celebra l’amore?”. La rotatoria è situata nella frazione perugina, che si caratterizza per il suo omaggio al mondo del cinema e del teatro con l’intitolazione di varie strade a personaggi celebri, come gli attori Alberto Sordi, Massimo Troisi, Antonio De Curtis in arte Totò, Nino Manfredi, Eduardo de Filippo e Anna Magnani e i cantanti Gabriella Ferri e Giorgio Gaber.

Al taglio del nastro ha partecipato anche il presidente della Commissione toponomastica, l’assessore Dramane Diego Wagué, che ha ricordato lo spirito innovativo di questa amministrazione, che coinvolge, in particolare per quanto riguarda questa commissione, l’intera comunità perugina. Hanno presenziato anche, tra gli altri, il maestro Franco Venanti, presidente dell’associazione culturale Luigi Bonazzi da cui è partita la richiesta di ricordare l’attore e recepita dalla stessa commissione, alcuni rappresentati dell’Arma dei carabinieri e dell’Esercito italiano. E, infine, per l’occasione, l’artista napoletano Sabato Ariante ha realizzato un quadro con un primo piano di Rodolfo Valentino.