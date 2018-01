Madonna Alta, una nuova rotatoria per smaltire il traffico: "Basta, togliete quel semaforo"

Una nuova rotatoria a Madonna Alta. Ordine del giorno firmato da tutti i consiglieri di Fratelli d’Italia al Comune di Perugia (Piero Sorcini, Stefano Mignini, Clara Pastorelli, Lorena Pittola e Michelangelo Felicioni) “per richiedere alla Giunta di provvedere alla progettazione ed alla realizzazione di una rotonda in sostituzione del semaforo in via Baracca, all’incrocio con l’istituto Unicredit, a Madonna Alta”.

Il problema, come sempre, è il traffico: “Via Baracca oramai rappresenta una delle direttrici di traffico maggiormente percorse per raggiungere l’Ospedale S. Maria della Misericordia,” dichiarano” che genera un consistente flusso veicolare quotidiano, cui va ad aggiungersi quello dovuto dalla presenza di un importante plesso scolastico e delle sedi di uffici e istituti di credito, provocando una situazione di disagio di traffico che un quartiere come Madonna Alta, uno dei più densamente abitati di Perugia, fatica a tollerare ancora.”

E ancora: “La realizzazione di questa rotonda completerebbe poi la positiva opera di alleggerimento del traffico dell’intera zona che è stata avviata con la rotonda detta “del fagiolo”, in via Martiri dei Lager, che ha dato positivi riscontri fin dall’inizio. Siamo certi” concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia “che la Giunta recepisca in tempi brevi questa nostra proposta che rappresenta una fondamentale necessità di uno dei quartieri strategici di Perugia”.