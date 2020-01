Sul Roma-Foligno senza biglietto, insulta e minaccia il capotreno: denunciato

Il controllo, gli insulti e poi la denuncia. Un viaggio movimentato nei giorni scorsi sulla tratta Roma-Foligno, con un 47enne italiano sorpreso dal capotreno senza biglietto e poi denunciato dalla Polfer di Foligno per le minacce e gli insulti (oltraggio) rivolti al Pubblico Ufficiale durante la verbalizzazione. Identificato dagli agenti, oltre a dover pagare la sanzione prevista per l’irregolarità di viaggio, l'uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.