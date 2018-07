Un edificio abbandonato diventa una trappola mortale: muore nel rogo, fermato un uomo per omicidio

Fermato con l'accusa di omicidio un connazionale del 55enne che questa notte ha perso la vita in un drammatico incendio all'interno di un capannone in disuso a Umbertide, in via Emilia. Sembrerebbe che poche ore prima dell'incendio, tra i due sia nata una lite, infine degenerata, ma sul movente gli accertamenti e le indagini sono tutt'ora in corso. La vittima è Rakrak Saaid, 55enne nordafricano,morto a seguito dell'incendio appiccato davanti alla porta.

L'uomo, senza fissa dimora, pare avesse trovato rifugio all'interno della struttura, rifugio che è diventato per lui una trappola mortale. Ancora oscuri i motivi della lite degenerata in un tragico epilogo. L'uomo, rimasto ferito forse a seguito della lite con la vittima, è stato ascoltato a lungo dai carabinieri che stanno cercando di far luce sulla tragedia in cui ha perso la vita il 55enne straniero. Dalla prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, la vittima è deceduta a seguito del rogo, intossicata dal fumo, mentre l'autopsia, disposta dal magistrato, verrà effettuata a partire già dalle prossime 24/48 ore.