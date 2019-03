Rogo alla Biondi, indagine per incendio doloso: task-force vagliano le immagini della video-sorveglianza

E' passata una settimana dal grande rogo alla Biondi di Ponte San Giovanni e dalla nube nera - in quelle ore sono stati registrati pericolosi picchi di diossina - che ha avvolto il cielo in gran parte dell'area nord della città. Una settimana dove Carabinieri, Noe, tecnici dell'Arpa, Vigili del Fuoco e periti di parte dell'azienda hanno lavorato sodo per capire cosa sia successo in quel deposito di rifiuti. Il fascicolo della Procura della Repubblica di Perugia parte da un presul: è stato un incendio doloso.

La prossima settimana potrebbe essere quella fondamentale per avere ulteriori elementi di indagine. I militari hanno già visionato una piccola parte delle immagini delle registrazioni della video-sorveglianza dell'azienda Bondi e allo stesso tempo hanno raccolto delle testimonianze da parte di lavoratori e cittadini che domenica si trovavano nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Il grosso delle registrazioni è previsto da lunedì prossìmo.

Al momento le bocche sono cucite, massimo riserbo. Da quello che è trapelato si parla di elementi interessanti già al vaglio degli inquirenti. Nelle ore successive all'incendio alcuni dipendenti e professionisti con base nella zona industriale avevano parlato di alcuni uomini sospetti che più volte si sono aggirati nei pressi dell'azienda. Se è vero le telecamere li avranno certamente immortalati. La prossima settimana dovrebbe essere quella cruciale, sul versante dell'indagine del dolo. In contemporanea va avanti anche l'indagine interna sulla regolarità e sulle prescrizioni dei rifiuti trattatai. Il Noe insieme ia tecnici di Arp, Asl e Vigili del Fuoco hanno ispezionato più volte gli stabilimenti e il materiale bruciato.