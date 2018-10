In Breve - Fedele di Santa Rita si infortuna a Rocca Porena: vigili del fuoco in azione

E' stata portata al pronto soccorso la pellegrina devota di Santa Rita da Cascia che oggi ha subito un infortunio mentre ascendeva allo "scoglio" dove la Santa degli Impossibili era solita pregare in giovinezza nel paese natale di Rocca Porena. La donna - sui 50 anni - a pochi metri dalla vetta - alla undicesima stazione - si è gravemente infortunata agli arti inferiori. Da quel momento è scattato l'allarme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che ha inviato sul posto il distaccamento di Norcia. Il personale ha trasportato la vittima fino all'ambulanza essendo impossibilità nel camminare autonomamente. Le condizioni di salute non destano preoccupazioni e dovrebbe ripartire in serata con il resto dei pellegrini.