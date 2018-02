Scritte e scarabocchi sulle pareti secolari della Rocca Paolina, il Comune corre ai ripari

Finalmente è cosa fatta la rimozione delle scritte dall’interno della Rocca Paolina. Le pareti della Rocca del Sangallo erano letteralmente invase da scritte di ogni tipo. Non soltanto nelle zone più inaccessibili, ma anche lungo i camminamenti, dove c’è sempre un discreto flusso di persone.

Generalmente, non si trattava di parole pesanti o volgari, ma piuttosto di firme e nomi accompagnati da dichiarazioni di amore di carattere romantico, anche se del tutto inopportuno. Almeno in quelle modalità e in quel luogo. Sta di fatto che, nel tempo, parole e grafemi erano diventati numerosi e impattanti. Sarebbe bene, insomma, che i poeti graffitari dessero sfogo alle proprie pulsioni erotico-affettivo su altri tipi di supporto, e non sulle secolari pietre dell’antico manufatto.

Chiediamo al restauratore Andrea Gobbi che ha rimediato allo scempio. Come è avvenuta la pulitura?

“Le scritte sono state rimosse mediante l’uso di appositi prodotti, come solventi, e l’utilizzo di spazzole azionate a forza di… olio di gomito”, dice Gobbi, titolare di “Restauro Opere d’Arte” di Ellera, cui era stato affidato l’intervento.

E aggiunge: “Ovviamente, le scritte mappate, e altre ancora venute dopo i rilievi, sono state rimosse cercando di limitare i traumi agli intonaci, mattoni e pietre”, precisa l’autore dell’intervento. Perugia Today ebbe modo di raccontarne e riportarne in foto alcune delle più invadenti, vergate sopra le pietre della zona book shop. Ma ce n’erano anche nella Via Bagliona e nell’area a monte chiamata Sala ex Museo”.

Commenta Gobbi: “Un intervento mirato del Comune che decide opportunamente di investire, ancora una volta, nel decoro urbano”. A dimostrazione – se ce ne fosse bisogno – della certezza che il bello è ancora più bello, se curato.