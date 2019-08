Rivolta Capanne, Prisco (FdI): "Solidarietà agli agenti aggrediti. Ora si potenzi l’organico"

Per il deputato "la soluzione è costruire nuovi carceri e non certo far uscire i delinquenti". Il deputato e il senatore Zaffini saranno al Carcere di Capanne per manifestare la vicinanza e di Fratelli d’Italia al personale