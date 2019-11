Incubo finito, ritrovato a notte fonda il minore scomparso

E' stato ritrovato intorno all'1 e 30 di notte il ragazzo di Perugia sparito per tutto il giorno dopo aver postato un video su Instagram nel quale annunciava di voler mettere fine alla sua vita.

Un ingente spiegamento di forze, tra Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco e personale Sasu, ha battuto il Tevere e la zona tra Collestrada e Ponte San Giovanni per trovare il minore. La svolta a notte fonda quando il ragazzo è stato trovato in via Assisana.

A trovarlo sarebbe stato lo zio. Il ragazzo era in buone condizioni, seppur scosso.

Il giovane aveva postato un video in cui affermava che "per alcune persone ho perso la testa, per altre direttamente la vita", che di lui avrebbero parlato i notiziari tv. Poi salutava gli amici. Dopo qualche ora il video era stato cancellato.

La ricerche erano scattate intorno alle 19. Molti amici e compagni di scuola hanno atteso la buona notizia sul ponte sul Tevere.