Risveglio da paura, un'auto entra nel giardino e si schianta contro la casa

La squadra di Foligno dei Vigili del fuoco è intervenuta intorno stamattina alle 7.04 a Gualdo Cattaneo, in via Cavallara, per un incidente stradale.

Una vettura è entrata nel giardino di un'abitazione e ha fermato la propria corsa centrando la abitazione, mandando in frantumi una porta finestra e danneggiando le mura.

Non ci sono stati feriti feriti. Sul posto anche i Carabinieri e l'ufficio tecnico comunale per valutare l'agibilità dell'abitazione.