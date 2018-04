Incubo spaccate, colpito ristorante cinese nel cuore della notte: indaga la polizia

Spaccata nel cuore della notte ai danni di un ristorante cinese a Perugia. Uno o più malviventi sono entrati in scena nella zona Quattrotorri di Ellera di Corciano. La porta laterale del ristorante è stata infranta con un arnese che però non è stato ritrovato, poi - una volta entrati all'interno del locale - si sono diretti verso la cassa per arraffare tutto il denaro contante lasciato dai titolari come fondo cassa. Da quanto si apprende, sarebbero riusciti ad asportare circa 180 euto, per poi dileguarsi senza lasciar traccia. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia della Questura di Perugia che stanno indagando sul furto.