Follia in centro durante Umbria Jazz, scoppia violenta rissa tra commercianti: 4 arresti

Violenta rissa in centro storico, quella scoppiata in via Bartolo sabato pomeriggio in piena manifestazione di Umbria Jazz. Un episodio particolarmente violento e che ha visto per protagonisti quattro commercianti del centro di Perugia, che si sono affrontati armati di bastone. Due feriti alla testa e gente sgomenta per un fattaccio svoltosi in pieno fermento per il festival che anche quest'anno ha visto la numerosa partecipazione di turisti venuti a visitare la città del Jazz e del cioccolato.

Per i quattro commercianti è scattato così l'arresto per rissa e sono stati ristretti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima che sarà celebrato questa mattina al tribunale di Perugia. Ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica e le motivazioni alla base della violenza scattata tra i quattro. Ma non è il solo brutto episodio accaduto in centro: sabato notte, in via Ulisse Rocchi, c'è stata un'altra rissa tra alcuni ragazzi, probabilmente sotto effetto dell'alcol sono venuti alle mani.