Delirio sul treno, esplode la rissa: tira il freno di emergenza e blocca tutto, denunciato

Delirio sul treno. Botte, freno di emergenza tirato e convoglio bloccato sui binari. Due nordafricani di 25 anni hanno scatenato una rissa sul treno della tratta Ancona-Roma.



I due uomini hanno cominciato a discutere e a picchiarsi. Uno dei due, barricatosi all’interno di una vettura, ha azionato il freno di emergenza. Il treno si è inchiodato sui binari. Gli agenti della polizia ferroviaria di Foligno, allertati dal personale di Trenitalia, si sono fiondati sul posto e hanno identificato i due stranieri. I due nordafricani sono anche finiti al pronto soccorso per le ferite riportate durante la rissa.



Il 25enne che ha tirato il freno di emergenza è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Per lui scatterà anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme ferroviarie e dovrà pagare non solo una multa di oltre 500 euro ma anche l’eventuale risarcimento che Trenitalia Spa potrà richiedere per il ritardo accumulato dal treno.