Spoleto, scoppia la rissa: uomo pestato finisce in ospedale

Una rissa - la cui dinamica è ancora da chiarire - e un uomo ferito finito in ospedale. Sono i contorni dell'episodio violento scoppiato domenica sera in piazza della Vittoria a Spoleto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per riuscire a comprendere le ragioni di quanto accaduto, anche se all'arrivo delle pattuglie le persone coinvolte sono riuscite in fretta e furia a dileguarsi. Ancora da capire chi abbia partecipato alla rissa e i motivi che hanno fatto esplodere la violenza. Fatto sta che un giovane uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.