Rissa sulle scale del Duomo davanti ai passanti, marijuana e un coltello: due arresti

Uno è stato beccato con un coltello in tasca, l'altro con 40 grammi di marijuana: la polizia di Perugia ha arrestato due giovani del Gambia per la rissa sulle scalette del Duomo, in pieno centro storico, esplosa nella serata di lunedì 7 ottobre.

Gli agenti, intervenuti in piazza IV Novembre, hanno inseguito uno dei due nei vicoli del centro storico. L'uomo ha opposto resistenza, aggredendo i poliziotti. Bloccato e perquisito: in tasca aveva un coltello.

Il secondo uomo, invece, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato in ospedale. Qui è stato raggiunto da una seconda Volante della Questura. Il giovane del Gambia ha opposto resistenza, aggredendo gli agenti al Pronto Soccorso. Bloccato e perquisito anche lui: in tasca 40 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio.

Uno è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'altro per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Indagini in corso per chiarire la vera origine della rissa.