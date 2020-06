Ragazza sparita di casa a Terni e segnalata a 'Chi l'ha visto', arrestata per rissa in corso Vannucci

Era sparita di casa da oltre venti giorni. La madre la cercava e si era rivolta anche a “Chi l’ha visto”. Non era la prima volta che si allontanava di casa, in fondo a 21 anni non doveva rendere conto a nessuno. La madre è sempre preoccupata perché, secondo lei, non sta bene.

In questi venti giorni di sparizione, con tanto di violazioni delle norme restrittive sul Coronavirus, è stata fermata a Roma, a Viterbo e, l’altra sera, infine, arrestata a Perugia per una lite con una ragazza sulle scalette del duomo e poi per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Il giudice Giuseppe Narducci, ha convalidato l’arresto e accolto la richiesta dell’avvocato Andrea Bellachioma, di giudizio abbreviato condizionato ad una perizia che comprovi la capacità di intendere e volere della ragazza. Davanti al giudice la giovane, 21 anni M. Y. originaria di Terni, ha ammesso le sue responsabilità, affermando che la lite era iniziata perché una ragazza l’aveva guardata male e con insistenza. All’arrivo della polizia la 21enne aveva iniziato ad inveire contro i poliziotti, rifiutando di farsi identificare per poi colpire un poliziotto e sferrando calci, pugni e sputi contro gli altri agenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al termine della direttissima il giudice ha disposto il collocamento della giovane a casa e non in una struttura, fino all'udienza del 10 giugno prossimo. Sul suo capo ci sono 15 fascicoli, tra denunce e processi già avviati, e 9 sanzioni amministrative perché circolava senza motivo durante la chiusura per l’emergenza sanitaria. La ragazza era tornata a casa, dopo la fuga, pochi giorni fa, salvo allontanarsi di nuovo fino a ieri.