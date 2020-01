Rissa per una ragazza: 25enne accoltellato a Fontivegge

Altro giorno di ordinaria follia in zona Fontivegge, nella prima serata di ieri (mercoledì 8 gennaio) un 25enne italiano è stato accoltellato. Un apprezzamento di troppo alla sua fidanzata da parte di uno straniero, probabilmente ecuadoriano (e ora ricercato), sarebbe stato il motivo della discussione sfociata poi in rissa. Davanti ai numerosi testimoni che a quell'ora ancora affollavano le strade del quartiere urla e spinte quando a un certo punto spunta un coltello e l'italiano viene colpito due volte alla coscia. Qualcuno chiama i Carabinieri (che stanno indagano) e arriva anche l'ambulanza che trasporta il ferito in codice giallo al 'Santa Maria della Misericordia' dove viene medicato e gli vengono applicati dei punti di sutura per venire poi dimesso poche ore dopo.