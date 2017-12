Centro storico, aggredito e picchiato dal branco: uomo in ospedale

Notte di follia nel centro storico di Perugia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri un uomo è stato soccorso dal 118 intorno alle 21.45 di ieri e portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia.



Lo straniero sarebbe stato aggredito da 8 persone in Pizza Danti. All’arrivo della pattuglia dei carabinieri, però, l’uomo era già stato portato in ambulanza all’ospedale di Perugia e la situazione era già tornata alla normalità. Lo straniero, arrivato in ospedale con il naso fratturato, secondo spiegato dall'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia, è stato medicato e subito dimesso. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.