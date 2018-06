La follia, in pieno centro storico scoppia rissa davanti a passanti e famiglie

Si sono fronteggiati senza se e senza ma, nel cuore dell'acropoli cittadina e incuranti di passanti, turisti e avventori dei tanti locali del centro storico. Teatro della zuffa, scoppiata intorno alle 19.30 di ieri sera, la centralissima Piazza Danti, dove un gruppetto di stranieri di origine africana ha iniziato il parapiglia. E quando la situazione sembrava tornare alla normalità, ecco che due/tre di loro sono tornati alla carica, picchiandosi con schiaffi e pugni davanti a uno degli esercizi commerciali della piazza.

La chiamata alle forze dell'ordine è stata immediata, ma quando i carabinieri sono arrivati, il gruppetto si era ormai dileguato tra i vicoli del centro cittadino. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione umbria. Non è nuova Perugia a episodi simili, con varie risse scoppiate in mezzo alla strada soprattutto in zona Fontivegge.