Botte al parco Chico Mendez in mezzo alla gente: ragazzino soccorso dal 118

Botte in mezzo alla gente, in pieno giorno. E' successo al parco Chico Mendez di Perugia intorno alle 18 di oggi, martedì 17 aprile. Vittima dell'aggressione un ragazzino di 14 anni, subito soccorso dal 118 dopo l'allarme lanciato dai passanti. Sul posto anche i carabinieri di Perugia. Indagini in corso per chiarire la dinamica della rissa. Il 14enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, medicato e subito dimesso.