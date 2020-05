Coronavirus e movida violenta a Castel del Piano, in venti ubriachi al bar e scoppia la rissa: quattro arresti

Assembramento e rissa a Castel del Piano nella notte, con relativo intervento degli agenti della Squadra Volante della Questura, coadiuvati da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri e da una della Guardia di finanza.

La Polizia è intervenuta a seguito di una chiamata alla sala operativa che segnalava una rissa, presso un bar, fra alcuni avventori. All’arrivo della Volante e delle altre pattuglie molti dei partecipanti scappavano, mentre quattro persone venivano fermate. Si tratta di tre uomini, di cui uno con precedenti di polizia per reati inerenti sostanze stupefacenti, lesioni ed un Daspo emesso dalla Questura di Modena, ed una donna, tutti in stato di alterazione alcoolica.

Alla richiesta da parte degli agenti di mostrare i propri documenti i giovani si scagliavano contro gli operatori, facendo scattare l'arresto per resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Dopo la visione dei filmati del sistema di sorveglianza a due uomini e alla donna veniva contestato anche il reato di rissa aggravata.

"Abbiamo visto scene di violenza inaudita – riferisce il Questore della provincia di Perugia, Antonio Sbordone – tra i giovani, e ce n’erano almeno 20 in quel momento, tutti senza mascherina e poi nei confronti dei nostri agenti. C’è quindi il tema della movida e c’è il tema della violenza: saremo inflessibili. Qui ci vuole l’impegno di tutti, forze di polizia, Istituzioni, associazioni di categoria ed anche famiglie. E’ quanto mai necessario fare gioco di squadra perché la posta in gioco è troppo alta”.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate alla valutazione delle responsabilità di partecipazione alla rissa di altri soggetti nonché per l’applicazione delle sanzioni previste in materia Covid-19.