Sputi, calci e pugni tra giocatori in campo, mano pesante del giudice sportivo per la rissa

Sputi, calci e pugni tra giocatori, impiego di calciatori fuori quota e cambi irregolari, anche questa settimana il campionario dei comportamenti sanzionati dal giudice sportivo è molto ricco.

Si inizia con il Campionato di Seconda categoria con la squalifica per cinque giornate a carico di un calciatore del Pietrafitta “perché, a giuoco fermo, attingeva con uno sputo un giocatore della squadra avversaria”.

Nel Campionato Juniores Under 19 Regionali A2 il giudice ha deciso l0 0-3 a tavolino a favore della Romeo Menti perché il Guardea avrebbe impiegato “un calciatore non avente titolo a partecipare alla gara per i raggiunti limiti di età” in quanto nato nel 1999, mentre il campionato è riservato ai nati nel 2000.

Identica decisione a favore del Mantignana Asd perché il Passignano avrebbe effettuato “6 sostituzioni, mentre il limite massimo previsto dal regolamento è di 5 sostituzioni”.

Ammenda di 150 euro per il Colombella Perugia Nord “perché alcuni tesserati prendevano parte attiva ad una rissa, scoppiata in campo provocata da un tesserato di detta società”.

Sanzione di 100 euro per il Cerbara “perché alcuni tesserati prendevano parte attiva ad una rissa scoppiata in campo”.

Squalifica per otto giornate per un giocatore del Colombella Perugia Nord “perché a giuoco fermo, senza alcun apparente motivo si scagliava contro un calciatore avversario cogliendolo alle spalle e facendolo cadere a terra. Dopo averlo immobilizzato sotto al peso del proprio corpo lo colpiva con molta violenza sferrandogli almeno cinque pugni al volto ed al torace”. Sei gare ad un compagno di squadra “perché colpiva a giuoco fermo con un violento calcio al petto un calciatore della squadra avversaria. Inoltre una volta espulso, mentre si allontanava dal terreno di giuoco, colpiva ripetutamente la propria panchina con calci e pugni”.