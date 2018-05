Rissa in via Fonti Coperte, botte in mezzo alla strada: tre denunce e feriti in ospedale

Rissa nella notte tra sabato e domenica, in zona Fonti Coperte - via Maestà delle Volte, e tre persone denunciate. E' quanto accaduto questo fine settimana a Perugia. Gli agenti della Questura di Perugia sono intervenuti a seguito della chiamata di un cittadino; a rimanere coinvolti nella rissa, almeno sei nigeriani, tutti finiti in ospedale per farsi refertare le ferite (lievi). Il più grave avrebbe invece una prognosi di una decina di giorni per alcune contusioni e ferite al viso.

Gli accertamenti da parte della polizia sono in corso: da quanto si apprende i tre nigeriani - regolari sul territorio e senza precedenti, di età compresa tra i 30 e 40 anni - sarebbero stati identificati e denunciati per rissa, ma il loro ruolo e le motivazioni del parapiglia esploso proprio in mezzo alla strada, è ancora al vaglio della Questura. Non è escluso che la discussione sia degenerata per questioni sentimentali, legate a una donna. Ecluse invece, al momento, motivazioni inerenti al mercato della droga e dello spaccio.