Lite in discoteca la notte di Capodanno, giovane perugino in ospedale con il naso spaccato

Giovane perugino al centro di una lite in una discoteca la notte di Capodanno, tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda ma il giovane, di una ventina di anni, avrebbe riferito di essere stato colpito mentre si trovava in un locale a Riccione. Dopo essere tornato a Perugia si è rivolto ai medici dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che gli hanno refertato una contusione al naso giudicata guaribile in una trentina di giorni.