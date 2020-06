Rissa con accoltellamento in via Cortonese a Perugia, due persone ferite

Una lite iniziata in un appartamento alla periferia di Perugia e finita con il coltello tra le mani nel piazzale. La rissa, tra stranieri, è avvenuta nella tarda mattina di oggi in via Cortonese ed è finita con due persone ferite.

La lite sarebbe scoppiata tra alcuni stranieri in un appartamento della zona e poi sarebbe proseguita per strada. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e personale di un'agenzia di sicurezza che ha alcuni suoi uomini nella zona per la vigilanza di condomini e supermercati.

Poche ore prima della rissa con accoltellamento, alcuni residenti avevano notato e segnalato la presenza di un uomo, uno straniero, armato con quello che, da lontano, poteva sembrare un machete. Episodio che potrebbe, però, non essere collegato con i fatti successivi.

L'accoltellamento potrebbe essere legato alle attività criminali della zona, legate soprattutto allo spaccio. La Polizia sta effettuando indagini e controlli.

Dai primi elementi sembrerebbe che a scatenare la lite sarebbe stato un gratta e vinci e la suddivisione della vincita.